Офіс президента Зеленського та олігархи. Як журналісти фіксують непублічні зустрічі «під об'єктивами» УДО (розслідування)

«Процес деолігархізації в Україні триватиме, допоки всі олігархи не стануть просто представниками великого бізнесу» – ще в середині травня президент Володимир Зеленський анонсував так званий «закон про олігархів», який мав би зменшити впливи останніх на політичне життя країни. Про цю ініціативу глава держави згадував, зокрема, і під час пресконференції.

А вже за тиждень після неї «Схемам» вдалося зафіксувати непублічний візит на Банкову «восьмого номеру» зі списку найзаможніших українців за версією Forbes та бізнес-партнера Ахметова – нардепа-олігарха Вадима Новинського. Втім, широкий загал міг би взагалі про нього не дізнатися – через увагу до знімальної групи державних охоронців.

20 травня 2021 року.

Пресконференція Володимира Зеленського. Журналіст «Схем» Михайло Ткач запитує про зв’язки соратників президента з представниками великого бізнесу – на тлі ініціативи глави держави щодо ухвалення так званого «закону про олігархів».

«На початку каденції ви обіцяли, що відносини з великим бізнесом стануть публічними і прозорими, – відзначив журналіст. – Далі протягом двох років ми фіксували, як ваш перший помічник Шефір вночі на заправці пересідає у Maybach Ахметова та їде до олігарха додому, як до вас непублічно приїжджає Пінчук , голова СБУ Баканов іде вітати з ювілеєм соратника Медведчука Суркіса, ваш перший помічник Шефір відвідує на службовому авто у позаробочий час офіс Коломойського, а кілька місяців тому ви святкували власний день народження у квартирі бізнесмена Тімура Міндіча – одного з найближчих соратників цього олігарха. Тепер ви запропонували ухвалити окремий закон про деолігархізацію. Але якщо за два роки у призначених вами керівника СБУ, генпрокурорки не вийшло змусити олігархів дотримуватись тих законів, які вже існують, навіщо писати ще один? І загалом, за два роки президент Зеленський став ворогом чи частиною олігархічної системи?».

На це глава держави відповів так: «Чи я є частиною, чи ворог – ми розуміємо, де зараз знаходиться Медведчук. Ми розуміємо, що з Коломойським. Прекрасно з вами розуміємо, що в них немає більше впливу, який був. Які причини? Через що це відбувається? Феномен меншовартості наш. Ми завжди думаємо, що хтось приїхав. Що пан президент Сполучених Штатів Байден відправив держсекретаря. І вони мені сказали, щоб я через РНБО вводив санкції проти тих чи інших кримінальних авторитетів чи ще щось, щоб я запровадив закон проти олігархів. То ви дуже погано думаєте про мене. Це про те – частина я чи ворог. Є результат. Я вважаю, що він є. Якщо ви його не бачите, то вам треба слідкувати за ним, а не за машинами – коли вони виїжджають з дому президента та коли приїжджають на роботу. Мені здається, це важливіше», – завершив президент.

Але що буде, якщо не дослухатись поради президента Зеленського, а продовжити виконувати свою журналістську роботу і фіксувати візитерів його Офісу?

№8 рейтингу Forbes – таємний візитер Банкової

27 травня 2021 року. Близько 18-ї знімальна група «Схем», перебуваючи в публічному місці в урядовому кварталі столиці, помітила, що біля Офісу президента чекав броньований Mercedes у супроводі охорони.

Як «Схеми» встановили у попередніх розслідуваннях, ліворуч від вулиці Банкової, у дворі є таємний заїзд до ОП.

Таємний – тому що це ворота до будівлі Державного управління справами. Але якщо хтось хоче непублічно відвідати головний Офіс країни, він може скористатися цим заїздом.

І, як зауважила знімальна група, охоронець чекав на вулиці саме біля виїзду з того двору, який веде до тих самих воріт.

За пів години журналісти зафіксували, як із воріт виїхала Toyota Camry і швидко під’їхала до Mercedes.

Далі з першої автівки вийшов чоловік з охоронцем – і пересів у другу. Відтак і кортеж, і Toyota Camry швидко залишили Банкову.

Як встановили «Схеми», ця Toyota мала оперативні номерні знаки або знаки прикриття, адже в реєстрі автотранспортних засобів вони закріплені за зовсім іншою автівкою – чорною Honda.Тому дізнатись, хто власник цієї Camry – неможливо.

А з Офісу президента вона вивезла олігарха, восьмого з найбагатших людей країни у цьогорічному рейтингу Forbes, одного з найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова та позафракційного народного депутата Вадима Новинського.

За версією журналу Forbes цьогоріч Новинський став доларовим мільярдером: торік його статки оцінювали лише в 810 мільйонів доларів, а цього року – вже у 1,4 мільярда доларів.

За тиждень до цього законспірованого візиту одного з найбагатших людей країни на Банкову Володимир Зеленський під час пресконференції саме проголошував курс на деолігархізацію, анонсуючи відповідний закон – коли відповідав на запитання «Схем» про непублічні зустрічі з представниками великого бізнесу.

«І до речі, до закону про олігархів. Мені здається дуже важливим, щоб, пане журналісте, ви прочитали, про що це закон і зрозуміли відповідь на питання: чи це ще один закон, чи це дійсно боротьба. Я думаю, ви там знайдете відповідь для себе, якщо захочете. Бо це залежить від вашої віри. Віри в Україну як країну незалежну, і владу, яка може бути нарешті незалежною. В нашому новому законі про деолігархізацію не можна людям, чиновникам, багатьом іншим, включно з президентом, Офісом, з топами влади – не можна зустрічатися з тими чи іншими великими бізнесменами. А якщо вони зустрічаються – тому що іноді це дуже важливо – то ця зустріч повинна бути публічною. І навіть якщо вони зустрічаються і ця зустріч неважлива – вона також повинна бути публічною, вони будуть робити звіт про ті чи інші зустрічі. Ну це я вам вже розкриваю цей закон. Я раджу вам дійсно прочитати новий закон і там є відповідь в принципі на всі частини вашого складного питання», – відзначив президент на пресконференції.

На час цієї заяви законопроєкт про олігархів прочитати було неможливо, бо його текст ще не був опублікований.

На сайті Верховної Ради він з’явився через два тижні після пресконференції президента. Пункт про контакти представників влади з олігархами там дійсно є: якщо така зустріч відбулась, посадовець повинен буде подати «декларацію про контакт» – тобто, прозвітувати про дату і місце зустрічі, а також тезово повідомити про її зміст.

Але поки законопроєкт не ухвалений, про непублічні зустрічі олігархів стає відомо з журналістських розслідувань.

Так, у грудні 2019-го «Схеми» вже фіксували , як Вадим Новинський відвідує ОП – щоправда тоді він це робив публічно і заходив через центральний вхід.

– Що позафракційний народний депутат України робить в Офісі президента? – поцікавилися тоді в Новинського журналісти «Схем».

– Я обговорював питання, необхідні для життєдіяльності міста Маріуполь.

– Які саме?

– Ну, можна я…

– Може, мешканцям Маріуполя було б цікаво, які саме питання ви обговорювали?

– Політика – вона любить тишу.

– Ви, до речі, займаєтеся і політикою, і грішми – оскільки є бенефіціаром великих компаній. Скажіть, будь ласка, з ким саме ви зустрічалися?

– Я ще раз вам кажу. Я не завжди люблю розповідати якісь питання, які не є публічними, – відказав Новинський.

І після проголошення президентом Зеленським курсу на боротьбу з олігархами, один з найбагатших людей країни пересідає зі свого броньованого Mercedes до звичайної Toyota Camry для відвідин ОП.

Чи міг олігарх Новинський, який має статус народного депутата, без запрошення приїхати в Офіс президента?

Нещодавно на Банковій запровадили нові правила для відвідувачів: і тепер навіть народні депутати, чий статус дозволяє безперешкодно відвідувати будь-який державний орган, мають погоджувати свої візити і отримувати дозвіл. Хоча офіційно в Офісі президента це не коментували.

Це, зокрема, «Схемам» підтвердив і народний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Качура: «Дійсно, я знаю, що є розпорядження Офісу президента України, згідно якого якщо депутат приходить, він пред’являє своє посвідчення, потім державна охорона телефонує в приймальню тієї людини, до якої йде цей депутат і цю людину зустрічають. Це, я так розумію, в рамках безпеки таке зробили. Можливо зараз це необхідно, у зв’язку з COVID-19, ситуацією, безпекою, але все-таки мені здається, що повинна бути довіра до інституцій, взаємна повага до інституцій».

Як помітили журналісти, у випадку з бізнесменом Новинським, йому вірогідно забезпечили спеціальний виїзд через таємні ворота з території Офісу президента.

Що відомо про Вадима Новинського?

Mr. Novinsky: нардеп, бізнес-партнер Ахметова, олігарх

«Це точно людина, яка впливає на рішення в державі прямо чи опосередковано», – вважає журналіст видання «Економічна правда» Дмитро Рясний.

За його словами, основні напрямки діяльності бізнесу Новинського: енергетика, гірничо-металургійна сфера, суднобудування, нерухомість та аграрний комплекс.

«З цих п’яти напрямків найбільшим є «Метінвест» – тобто металургія, гірнича промисловість і, відповідно, енергетика», – додає журналіст.

Схожу думку висловлює і аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій: «Справді, левова частка його статків припадає на його частку в «Метінвесті». Ми бачимо, що ціни на сталь зросли більш ніж у півтора рази за рік, ціни на руду збільшилися вдвічі – і відповідно, якщо це все перерахувати в ймовірні заробітки «Метінвесту», то справді можна говорити про зростання цих заробітків в два або навіть більше разів. І саме в цьому є секрет успіху Новинського за останній рік».

При цьому, як зауважує аналітик, враховуючи нинішні світові ціни на руду – холдинг «Метінвест», яким Новинський співволодіє з Рінатом Ахметовим, отримує надприбутки.

«Очевидно, що всі хочуть ці надприбутки якось поділити, в тому числі за участю держави. Наскільки ми бачили попередні версії цього документа про зміни в Податковий кодекс, там могло бути суттєве – напевне в десятки разів – підвищення податків на руду при теперішніх цінах, – продовжує думку Олександр Паращій. – Але остання версія документа, який зараз на розгляді в парламенті, вже не передбачає такого серйозного збільшення. Тобто видно, що з депутатами попрацювали. І небезпека того, що «Метінвест» буде платити значно більше податків, не реалізувалася».

На початку року, Новинський став власником близько 30% акцій «Харківобленерго» – великої української енергорозподільчої компанії.

«Це, очевидно, претензія на те, щоб приймати участь у приватизації «Харківобленерго», 70 відсотків якого належить державі. І якщо пан Новинський придбає цю компанію, то очевидно, що він буде мати більше точок дотику з державою. Тому що мати регульований бізнес – це в тій чи іншій мірі залежати від держави», – вважає аналітик Олександр Паращій.

Також у квітні цього року журналісти видання «Українська правда» повідомляли , що олігарх веде перемовини з колишнім депутатом від «Опозиційного блоку» Євгенієм Мураєвим стосовно купівлі телеканалу «Наш».

У коментарі «Схемам» Вадим Новинський це прокоментував так: «Розмови такі йдуть давно – напевно, вже понад рік – про те, що можна було б якимось чином брати участь в акціонерному капіталі цього телеканалу. Але поки ще результатів немає. Як тільки щось станеться, ви про це дізнаєтесь – я зроблю це публічно».

Які зв’язки депутат-олігарх Новинський має з президентською командою?

Так, наприклад, разом із колишнім заступником керівника Офісу президента і нинішнім позаштатним радником Зеленського Сергієм Трофімовим він був у складі делегації УПЦ (Московського патріархату), яка цього року їздила за благодатним вогнем до Єрусалиму.

З ким міг зустрічатися Вадим Новинський в Офісі президента і які питання обговорювати? З самим Володимиром Зеленським, з його першим помічником Сергієм Шефіром чи з кимось іншим? Чому олігарха вивозили з території ОП через таємний виїзд на спеціальному транспорті із номерами-прикриття?

«Схеми» запитали про цей візит Офіс президента.

Там відповіли: «Народний депутат Вадим Новинський відвідував будівлю Офісу Президента України 27 травня 2021 року для зустрічі з радником керівника Офісу Президента України Михайлом Подоляком. Зустріч відбулась в рамках процесу уточнення комунікаційної стратегії по відношенню до міжконфесійного діалогу та можливих контактів представників держави з представниками Церков і зокрема Української православної церкви. Цей процес відбувається в тому числі й на основі спілкування з різними представниками державних органів, парламенту, громадськості та, власне, церковних спільнот. Також обговорювались питання можливостей більш повного задоволення духовних потреб суспільства, впливу рівня задоволення таких потреб на оцінку якості життя різними групами населення, підходи до інформаційного забезпечення».

На запитання журналістів щодо спецтранспорту з номерами-прикриття для Новинського, в ОП зазначили, що «такими даними» не володіють.

Також журналісти звернулись за коментарем і до самого Вадима Новинського.

– З яких причин ви відвідували Офіс президента 27 травня ввечері?

– Це треба говорити? Як правило, коли я відвідую Офіс президента чи якісь інші місця, Кабінет міністрів чи міністерства – ну, є якісь речі, які напоказ не робляться. І про них говорити не можна. Помилка журналістів, що кожен депутат чи кожен відвідувач має про них говорити.

– Ми помітили, що раніше ви завжди публічно відвідували Офіс президента, а цього разу ви виїжджали на Toyota Camry – тому це вперше був такий непублічний візит. З чим це пов’язано?

– Дивіться, я не від кого не переховуюсь. Я просто приїхав з одним товаришем і потім на цій машині виїхав. Ось і все.

– В Офісі президента кажуть, що ви говорили про духовні потреби суспільства, міжцерковний діалог.

– Так. Вам же все вже відповіли. Я ж знаю.

– А чи обговорювали ви якісь питання, пов’язані з рентою на видобуток руди?

– Ні.

– Або «Харківобленерго» – збільшення вашого впливу? Чи якісь інші бізнес-інтереси?

– Я про бізнес-інтереси в Офісі президента ніколи не говорив, скажу вам одразу. Якщо є якісь питання, то це пов’язано або з містом Маріуполем – оскільки я депутат від Маріуполя – або з церквою.

– В Офісі президента кажуть, що ви зустрічалися з Михайлом Подоляком – радником керівника ОП.

– Так, зустрічався.

– З ним?

– Так.

«Хроніки деолігархізації»: від Порошенка до Зеленського

Свого часу курс на деолігархізацію проголошував і президент Петро Порошенко. Паралельно журналістам вдалося зафіксувати, як до його Адміністрації таємно заїжджали Ігор Коломойський , Рінат Ахметов , Віктор Пінчук , Сергій Льовочкін , Віктор Медведчук – майже всі найбагатші люди країни.

У 2016-му під час пресконференції на той час президента Порошенка «Схеми» поцікавилися в нього, чому його Адміністрація приховує дані про відвідувачів президента і голови АП, стосовно яких журналісти неодноразово зверталися, але так і не отримали відповіді.

«Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті там, де її немає, – відповів на це Петро Порошенко. – Я перевірю, що ви маєте на увазі. Адміністрація президента працює абсолютно прозоро. Я особисто буду оприлюднювати… Я перевірю законодавство, але я думаю, що можуть бути випадки, коли окремі мої політичні, в тому числі зовнішньополітичні, зустрічі оприлюднюватися не будуть».

Його наступник Володимир Зеленський і до перемоги на виборах, і після наголошував, що відносини між владою і представниками великого бізнесу мають бути прозорими та публічними.

«Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей», – заявляв Зеленський.

Проте майже одразу після його вступу на найвищу посаду у державі «Схемам» вдалося зафіксувати кілька епізодів, які свідчать про протилежне. Спочатку, наприкінці травня 2019-го, на Банкову непублічно завітав олігарх Віктор Пінчук.

Пізніше журналісти фіксували, як в Офісі президента регулярно почав бувати мільйонер Валерій Хорошковський, зустрічі з яким так і не зміг пояснити Володимир Зеленський під час пресмарафону в жовтні 2019-го.

– До України повернувся Валерій Хорошковський. Що вас з ним поєднує? Чи впливає він непублічно на вас як на президента чи на членів вашої команди? Чи плануєте ви публічну посаду Хорошковському? Також ви і ваша команда наголошувала на тому, що відносини між владою та представниками великого бізнесу мають стати публічними і прозорими. Тоді чому мільярдер Хорошковський заїжджає в ОП таємно і непублічно, а не зустрічається з вами або членами вашої команди, наприклад, тут на фудкорті? – поцікавилися «Схеми» в глави держави.

– З паном Хорошковським я дійсно зустрічався на Банковій. Я цього не приховую.

– Чому не було фотозвіту?

– Я не пам’ятаю, чому не було фотозвіту, але ми знаємо, як у нас суспільство реагує тепер на фотозвіти. Був Коломойський, був фотозвіт, дивіться.

– Буде публічність чи ми й надалі будемо дізнаватись…?

– Ви ж мене запитали.

– Тому що я у вас запитав – суспільство дізнається.

– Я ніколи не брешу. Відверто і кажу. Так, що я зустрічався з паном Хорошковським. До речі пан Хорошковський впродовж п’яти років був в Україні. До нього було одне, дуже серйозне питання – і це дуже серйозне питання ми з ним обговорювали. Я не можу поки сказати, яке – якщо можна.

Загалом, протягом двох років «Схемам» вдалося зафільмувати непублічні контакти представників влади Зеленського майже з усіма найбільшими бізнесменами країни.

І хоча Володимир Зеленський наголошує, що за його президентства не буде кулуарних зустрічей та домовленостей з олігархами – за тиждень після пресконференції, де глава держави розповів про обов’язкове звітування щодо контактів з представниками великого бізнесу, на Банковій спробували приховати згаданий візит Вадима Новинського.

Самому Новинському законопроєкт Володимира Зеленського не подобається.​

– Як ви вважаєте, якщо його приймуть – чи потрапите ви в реєстр олігархів?

– Ну, це відповідно з цим законом буде приймати рішення Рада національної безпеки та оборони. Потраплю чи не потраплю – це питання таке. Я вважаю, закон абсолютно шкідливий.

– Чому?

– Тому що, по-перше, не відповідає Конституції. За Конституцією усі громадяни України рівні і ні в кого не може бути обмежень з якихось причин. В усіх країнах світу є великий бізнес. В усіх країнах світу влада завжди рахується з великим бізнесом. І з тими, хто володіють телеканалами. А як зрозуміти, маєш ти вплив на ЗМІ чи не маєш ти вплив на ЗМІ? Там не володіння, а вплив на ЗМІ. Як зрозуміти, маєш ти вплив на політичні партії чи не маєш? Це ж дуже розмиті терміни. Це все буде дуже суб’єктивне судження, – відзначив він.

Але цей епізод з прихованим візитом Новинського на Банкову «Схеми» могли і не зафіксувати.​

Хто і навіщо фотографує знімальну групу «Схем»?

Близько року тому під час зйомок журналісти почали помічати, що охорона президента їх фотографує. Це відбувається ледь не кожного разу, коли знімальна група приїжджає на зйомку до Офісу президента.

«Схеми» завжди пересуваються на одних і тих самих автівках. Лише одну з редакційних машин довелось замінити – після того, як авто водія «Схем» Бориса Мазура в серпні 2020-го спалили під його будинком. Відтоді небайдужі громадяни зібрали гроші на нове авто, щоб «Схеми» могли продовжувати роботу.

Одразу декілька джерел, що працюють у системі державної безпеки, розповідали, що номери та моделі редакційних авто журналістів-розслідувачів, зокрема «Схем» – добре відомі працівникам, які забезпечують охорону перших осіб держави. Адже машини журналістів, які висвітлюють роботу влади, часто перебувають у зоні охоронних заходів.

Прицільне фотографування авто редакції «Схеми» помічали не лише в урядовому кварталі. Інший випадок трапився на трасі – на шляху до державних дач, де мешкає президент та інші колишні та нинішні високопосадовці.

Так, 17 лютого 2021 року, коли знімальна група «Схем» заїхала на заправку на Обухівській трасі, щоб випити кави – там біля неї з’явився чоловік, сфотографував автомобіль і щось написав у телефоні.

«Схеми» вирішили поцікавитись у нього, хто він і чому фотографував редакційну машину. Його форма та технічне екіпірування відповідають таким, які використовують працівники УДО – це журналістам підтвердили два обізнані джерела з системи державної безпеки. ​

– Ви фотографували наше авто. На яких підставах ви це робили? Ви співробітник Управління державної охорони?

– …, – на це чоловік нічого не відповів.

– Ось моє посвідчення. Мене звати Михайло Ткач, Радіо Свобода. В нас на реєстраторі є відео, як ви сфотографували нашу машину. Для чого ви це зробили?

– На даний момент в мене немає вашого фото. Я вас не фотографував.

Ще один схожий випадок трапився зі знімальною групою «Схем» 21 травня цього року, коли редакційне авто стояло в публічному місці на вулиці Шовковичній, за 500 метрів від Офісу президента.

Журналісти зауважили, як повз авто пройшов чоловік, якого вони помітили там вперше – і вийшли з авто, аби той побачив, що це знімальна група.

Натомість чоловік перейшов через дорогу. Там він зайшов за дерево, намагаючись сфотографувати, потім підійшов ближче, зробивши ще один знімок – і пішов у двір.

Знімальна група «Схем» підійшла до чоловіка – і зауважила, що у нього у вусі така ж радіосистема, яку зазвичай мають співробітники держохорони. ​

– Мене звати Михайло Ткач. Я журналіст Радіо Свобода, програма «Схеми». Для чого ви сфотографували мене щойно?

– Хочу і фотографую, – відказав чоловік.​

– Вам поставили якесь завдання?

– Ні.

– Слідкувати за нами, можливо?

– Я хожу-гуляю.

– А чому така цікавість до мене?

– Чому до вас? Хожу архітектуру знімаю.

– І мене щойно не фотографували?

– Ні.

– І там за деревом теж не фотографували?

– Я що, не можу ходити архітектуру фотографувати? – відповів чоловік, сміючись.​

– Тобто під час роботи ви ходите, архітектуру знімаєте? У вас навушник, я бачу. Вам ставили завдання ходити довкола нас, знімати архітектуру?

– Якщо ви хочете дізнатись, як працює Управління державної охорони, звертайтесь у пресслужбу.

– Я просто побачив, що особисто ви мене фотографуєте, а не пресслужба.

– Мені ворота сподобалися.

Інший епізод трапився зі «Схемами» за кілька днів, 25 травня, коли знімальна група з’явилася біля Офісу президента. Тоді співробітники УДО одразу звернули увагу на редакційне авто.

Журналісти спустилися на вулицю Круглоуніверситетську, за квартал від Офісу президента – і вкотре помітили охоронця, який фотографує машину «Схем».

Тож журналісти знову підійшли до вірогідних співробітників державної охорони, аби запитати, з якого метою вони постійно фіксують місцезнаходження знімальної групи. ​

– Керівництво УДО або президент давали вам наказ слідкувати за нашою знімальною групою?

– Я нічого вам...

– Наші автівки є в якихось у вас документах чи наказах? Саме за цими автівками слідкувати, фотографувати? Відслідковувати їх пересування? Ми становимо якусь загрозу? Можете показати фотографії нашого авто, які ви щойно робили?

– …, – замість відповіді чоловік мовчки пішов геть.

А вже за декілька хвилин «Схемам» вдалося зафіксувати, як ця приватна особа потрапила на закриту територію Офісу президента вже з іншого боку.

Ці два випадки сталися, починаючи з наступного дня після пресконференції, під час якої Володимир Зеленський на запитання «Схем» про таємні зустрічі представників влади з олігархами порадив не дивитись за машинами президента.

Про ці випадки журналіст «Схем» Михайло Ткач розповів на своїй фейсбук-сторінці й історія стала публічною – після чого, схоже, співробітники Управління державної охорони втратили інтерес до знімальної групи. Так, 25 травня він опублікував допис про дії співробітників УДО, наступного дня під час зйомок знімальна група вже не помітила прикутої до себе уваги, а 27 травня «Схемам» вдалося зафіксувати, як Вадим Новинський законспіровано відвідує Офіс президента.

Після чого охорона знову почала фотографувати переміщення знімальної групи.

Так, 31 травня журналісти неодноразово помічали, як охоронці робили фото автівки і знімальної групи «Схем» – тож зрештою вирішили підійти й запитати, з якою метою вони це роблять. ​

– Я сфотографував «Шоколадний будинок», – відповів чоловік.​

– А відправили фото нашого авто, ми ж щойно підійшли, коли ви натискали на кнопку.

– Ні, ви помилилися.

– Ви співробітник УДО?

– Я не хочу давати інтерв'ю.

А така розмова відбулася у журналістів з іншим чоловіком, який також фотографував автівку знімальної групи.

– Радіо Свобода, програма «Схеми», мене звати Михайло Ткач. Для чого ви фотографували наше авто і кому відправляли фотографію?

– Я не фотографував.

– У вас спалах не вимкнений: тому коли ви направили на нашу машину, він спрацював.

– Нікому не відправляв.

– А фотографували?

– Не фотографував. Може випадково.

– Випадково? Направили на машину і натиснули фото, правильно?

– Я не знаю.

– Ви співробітник УДО?

– Так.

– Хто вам дав наказ фотографувати, слідкувати за знімальною групою програми «Схеми», Михайлом Ткачем?

– Ніхто ніяких наказів не давав. Я вам ще раз кажу: я вас не фотографував.

– Вимкніть тоді спалах в телефоні – і коли ви фотографувати будете наступного разу, то не буде помітно.

– ... , – чоловік у відповідь лише засміявся і пішов геть.

Ті ж охоронці зазвичай поводяться інакше: протягом години спостереження за ними вони нікого не фотографували; не реагували, або навіть не дивляться на автомобілі, які проїжджали повз арку, яка веде до Офісу президента.

Ті ж охоронці контролювали і виїзд з Банкової кортежу президента Зеленського. Далі – вони зайшли на територію ОП після виїзду президента.

У різні дні «Схеми» протягом кількох годин спостерігали за діями співробітників УДО, але так і не помітили, як вони фотографують інші машини. Чи могли співробітники Управління держохорони не знати, що фотографують автомобіль «Схем»?

«Схеми» показали ці кадри фахівцям з питань державної охорони.

«Закон дозволяє співробітникам УДО вести кіно, фотозйомку, аудіо і відеозапис на об’єктах, які вони охороняють. Мета цього зрозуміла – забезпечити нормальне функціонування органів державної влади і управління. Зокрема, і президента України, – відзначив у відповіді Віктор Паливода, який був очільником відділення особистої охорони президента України Леоніда Кравчука. – Це вже визначається внутрішніми інструкціями. Можливо, є ознаки якісь, які мають привернути увагу, а можливо, це чиясь вказівка – побудована на підставі зловживання. Причина зловживання може бути різна. І ці співробітники, якщо вони дійсно співробітники УДО, можуть виконувати вказівку, яку їм ніхто не пояснює, чого саме так. Чого саме це авто треба знімати. Вони може Михайла Ткача і не бачили ніколи по телебаченню і не цікавить він їх. Але їм поставлено завдання. Є авто з такими номерами – знімати», – припустив він.

«Вони мали право по закону проводити відповідні заходи – якщо ця інформація тільки не попадає в інші руки і не використана в якихось інших цілях. Тобто якщо таке відбувається, це вже виходить за рамки закону, – зауважує колишній керівник Управління держохорони за часів Петра Порошенка Валерій Гелетей. – Що стосується їхньої професійності – те, як вони це робили, на моє глибоке переконання, м’яко кажучи, непрофесійно. Якщо вже не говорити більше про те, що все-таки керівництво Управління розбереться з цими випадками, можливо, проведе службове розслідування».

«Схеми» звернулись із запитами до Управління держохорони та Офісу президента з проханням пояснити такі дії щодо знімальної групи. В УДО не заперечили, що показані в матеріалі особи є працівниками управління. Але залишили без відповіді запитання, чи існує окрема вказівка фіксувати місцеперебування знімальної групи «Схем». Там зазначили, що працівники діють в межах закону.

«Військовослужбовці УДО України мають право проводити кіно-, фотозйомку, аудіо– та відеозапис під час проведення охоронних заходів у місцях тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Зазначаємо, що УДО України здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, в межах покладених завдань та наданих повноважень», – зазначено у відповіді.

В Офісі президента «Схемам» надали ідентичну відповідь: про закріплене законом право співробітників УДО проводити зйомку, а також про відповідність їхніх дій покладеними на нього завданнями та відповідними повноваженнями.

Де ця межа між безпековими заходами задля охорони першої особи держави та спробою зупинити журналістів? ​

Безпека перших осіб держави чи спроба завадити журналістам?

«Схеми» попросили оцінити дії співробітників УДО юристів з питань медіаправа та фахівців у сфері захисту прав журналістів.

«Вони мають право це з'ясувати. Але тут ми бачимо чотири випадки: Михайло виходив, він представився, з'ясували, що це машина належить журналістам, яким журналістам – відоме медіа. Такої проблеми особливо нема. Ну вийшли, побачили – відмітьте собі в блокноті. Ну добре, стоять. Те, що вони фотографують – виглядає доволі демонстративно, – аналізує юрист Інституту масової інформації Роман Головенко. – Мені воно найбільш ймовірно виглядає, що це такий певний психологічний вплив».

«На відеоматеріалах видно, що як тільки з’являється машина, на якій приїжджають журналісти Радіо Свобода, їхній автомобіль одразу починають фотографувати. При чому це не одна людина, це декілька осіб. Тобто ми можемо говорити про певну систему, – зауважує адвокатка та медіа-юристка ГО «Платформа прав людини» Людмила Опришко. – Будь-який тиск поганий тим, що це відбиває охоту проводити такі складні і резонансні розслідування. Це означає, що суспільство просто не отримає цієї інформації, а це дуже погано для кожного з нас», – завершила вона.

– Не дізнається про ці всі таємні зустрічі? – уточнили журналісти.

– Звісно. Не буде знати… Ну, власне, владі вдасться приховати те, що вона хоче приховати, хоча це якраз може бути дуже важливим для всього нашого суспільства, для всієї країни і для кожного з нас, – відзначила медіаюристка.

Ось як президент Зеленський коментував журналістську діяльність «Схем», після першого року президентства.

«Я навіть не бачу жодної проблеми в тому, що пан Ткач знаходиться там, де я живу, там куди я переїжджаю, де я працюю, хоча це всім відомо. І щодня чи не щодня, не хочу нікого звинуватити, він завжди на посту, як УДО. Я навіть думаю, держава повинна йому сплачувати гроші, тому що це велика робота і велика праця», – відзначав глава держави.

А вже через рік, після двох років на посаді, президент Зеленський реагував на роботу журналістів «Схем» під час пресконференції так: «Є результат. Я вважаю, що він є. Якщо ви його не бачите, то вам треба слідкувати за ним, а не за машинами – коли вони виїжджають з дому президента та коли приїжджають на роботу. Мені здається це важливіше».​

«Головний комунікатор з олігархами»: чи готовий Шефір до підзвітності?

Торік журналістам вдалося зафіксувати, як перший помічник президента Сергій Шефір на заправці пересідав у Maybach і непублічно відвідував заміський маєток олігарха Ріната Ахметова.

Перед тим «Схеми» показали, як Шефір на службовому авто відвідував офіс іншого олігарха Ігоря Коломойського. І святкування ювілею ще одного олігарха Григорія Суркіса.

Саме Шефіра у ЗМІ називають головним комунікатором з олігархами у команді Зеленського.

Тому одразу після відповіді Володимира Зеленського про олігархів «Схеми» вирішили підійти до його першого помічника і запитати, чи готовий він звітувати про зустрічі з представниками великого бізнесу.​

– Давайте дочекаємось закону, – відказав Шефір.​

– Ви як людина, яка часто контактує з олігархами…

– Ви поводитесь дуже некрасиво і маніпулюєте всіма фактами у своїх передачах.

– Тобто ви не зустрічались з Ахметовим?

– ...і мені це особисто дуже неприємно. Дивіться, я особисто бачив, як ви заїжджали на службовому авто до магазину. Це ви в особистих справах заїжджали, скориставшись службовим авто?

– Так.

– Так. Але ви маніпулюєте не в інтересах країни.

– Наведіть приклади.

– Я вам відповів. Я працюю лише в інтересах країни. Нічого протизаконного я не роблю, – відрізав Шефір.

Втім, відповіді щодо готовності звітувати про зустрічі з олігархами він так і не надав – тож «Схеми» перепитали в нього ще раз. ​

– В інтересах країни ви готові звітувати про свої зустрічі з олігархами: Коломойським, з Ахметовим, з Пінчуком та іншими?

– Дивіться, буде ухвалений закон – буду виконувати закон.

– А поки що не готові?

– Крапка.

– А якщо закон не буде ухвалений?

– Ви знову ставите питання. А ви готові звітувати про всі авто, за якими ви…?

– Коли я буду першим помічником президента країни – готовий.

– Давайте, коли ви станете першим помічником – будете звітувати.

– Я зрозумів. Тобто ви не готові? Якщо закону не буде?

– Ви знову маніпулюєте. Я готовий відповідати за всі вчинки, які я вчиняю, перед законом.

– Але суспільство все-одно не дізнається про ваші зустрічі, з ким ви контактуєте?

– Ви знову маніпулюєте.

– Чому? Це конкретне питання.

– Ви повинні мати совість і не бути такою дуже хитрою людиною.

– А чому? Звідки такі висновки?

– Тому що. Я дивлюся ваші програми дуже уважно.

– Я вам ставлю конкретні питання. А ви не відповідаєте, а ображаєте мене.

– Ви не ставите конкретних питань.

– Я ж конкретні питання ставлю про олігархів, а ви кажете про совість.

У той момент Сергій Шефір звернув увагу на оператора «Схем», який саме знімав його, і спробував завадити.​

– Перепрошую, у вас є дозвіл мене знімати?

– Це мій оператор, Радіо Свобода, – зауважив журналіст «Схем».​

– Ну і що? Ви маєте право мене знімати?

– Авжеж. Ви публічна особа, ми в публічному місці.

– Ні, я не PEP (мається на увазі Politically Exposed Persons, публічна особа – ред.), – відказав Шефір.​

– Як це?

– Ось так, почитайте НАЗК.

– Почитаємо. Але ви перший помічник президента. Ви погодились дати нам коментар. Це оператор Ярослав Бондаренко. Показати вам посвідчення?

– Мені не потрібно нічого показувати. Я є генеральним продюсером «Студії Квартал-95» і позаштатним першим помічником...

– А тут ви що робите?

– І позаштатним першим помічником президента.

– Тобто, ви тут з президентом у державних справах, я правильно розумію?

– Так.

Президентські помічники, включно з першим помічником – цю посаду в Зеленського займає Сергій Шефір – відсутні в переліку тих осіб, які повинні будуть публічно звітувати про свої зустрічі з олігархами. Принаймні у тій редакції проєкту закону, яку Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту.

«Схеми» запитали про це у президента.

У відповідь у пресслужбі ОП лише зазначили: «Проєкт закону побудований таким чином, щоб зробити максимально прозорою діяльність всіх осіб, які уповноважені на ухвалення державних рішень».