У комітеті ВР назвали «неофіційними» дані про відмову Києва від заяви про уйгурів через тиск Китаю

Комітет Верховної Ради із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва не отримував наразі інформації про те, що Київ нібито відкликав підпис під заявою щодо порушення прав у Сіньцзяні. Про це кореспондентці Радіо Свобода повідомив голова комітету, представник «Слуга народу» Олександр Мережко.

Таким чином він відповів на питання про ймовірне відкликання Україною підпису під заявою та позицію комітету.

«Відповідь дуже проста: це якась неофіційна інформація. Для мене не дуже зрозумілим є посилання на «дипломатичні джерела». Що конкретно це означає? Які саме джерела маються на увазі? Щодо комітету, то наразі жодної інформації з цього приводу ми не отримували», – сказав Мережко.

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Радіо Свобода наразі не вдалося отримати позицію Міністерства закордонних справ щодо інформації про ймовірну відмову Києва від підтримки заяви про необхідність розслідувати порушення прав людини в Сіньцзяні.

Агентство Associated Press 26 червня повідомили, що Китай погрожував Україні зупинкою поставок вакцини від COVID-19, якщо Київ не відмовиться від заклику до ретельнішого розслідування ситуації з правами людини у китайському регіоні Сіньцзян.

AP заявило з посиланням на дипломатів з двох західних країн, що у четвер Україна відкликала свій підпис під заявою, яку Канада представила у Раді з прав людини у Женеві 22 червня. Тоді Київ підтримав цю заяву.