Китай погрожував Україні зупинкою поставок вакцини через уйгурів – Associated Press

Китай погрожував Україні зупинкою поставок вакцини від COVID-19, якщо Київ не відмовиться від заклику до ретельнішого розслідування ситуації з правами людини у китайському регіоні Сіньцзян. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на дипломатичні джерела.

Україна приєдналася до заяви з цього приводу понад 40 держав, яку Канада представила у Раді з прав людини у Женеві у вівторок. Заява містить заклик до Китаю дозволити незалежним спостерігачам відвідати провінцію Сіньцзян. Деякі правозахисні групи звинувачують Китаю у несправедливому поводженні з уйгурами-мусульманами та іншими людьми в регіоні.

Associated Press з посиланням на дипломатів з двох західних країн зазначає, що у четвер Україна відкликала свій підпис під заявою після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує поставну принаймні 500 тисяч доз вакцини. Дипломати говорили на умовах анонімності, тому що вони не були уповноважені обговорювати це питання публічно.

Україна погодилася закупити 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac у китайської компанії Sinovac Biotech. У МОЗ заявляли, що станом на початок травня Україна отримала 1,2 мільйона доз.

Агентство зазначає, що влада Китаю і раніше використовували тиск, щоб країни підтримували або навпаки не підтримували ті чи інші заяви, які стосувалися порушень прав людини у країні.

Один із західних дипломатів назвав це ознакою «неприкритої» дипломатії Китаю. Інший дипломат процитував «повідомлення про значний тиск на Київ», додавши, що ввечері 24 червня представники української делегації заявили, що мають відкликати підпис під заявою.

Міністерство закордонних справ Китаю в Пекіні і представник китайської дипломатичної місії в Женеві наразі не відповіли на прохання AP прокоментувати цю інформацію. Коментаря від української влади також наразі немає.

Поточна 3,5-тижнева сесія Ради з прав людини у Женеві, яка почалася в понеділок, триватиме до 13 липня.

Посол Канади Леслі Нортон у своїй заяві у вівторок заявила, що «достовірні повідомлення вказують на те, що в Сіньцзяні було довільно затримано понад мільйон людей». Заява Нортон спочатку підтримала 41 країна, зараз їх 44. Україна ненадовго була 45-ю країною-підписантом.

У відповідь на заяву західних країн Білорусь зачитала спільну заяву близько 60 країн на захист права Китаю самостійно керувати внутрішніми справами не тільки у Сіньцзяні, але й у Гонконзі.

Втім, представник секретаріату ради зазначив, що Білорусь не надала список цих 64 країн. Дипломатичне представництво Білорусі в Женеві поки не відповіло на листа Associated Press з проханням надати список цих країн.