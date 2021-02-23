Парламент Канади назвав дії влади Китаю щодо уйгурів геноцидом

Палата громад Канади засудила поводження Пекіна з уйгурами, назвавши його геноцидом. Відповідне голосування відбулося через декілька годин після того, як Китай заявив, що його політика стосовно цієї меншини є «яскравим прикладом» прогресу в сфері прав людини.

За визнання, що уйгури в Китаї «піддавалися і піддаються геноциду», канадські законодавці одноголосно проголосували 22 лютого. Канадський парламент також проголосував за ухвалення поправки, що закликає перенести зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні, якщо жорстоке поводження з уйгурами триватиме.

Відносини між Китаєм і Канадою в останні роки були доволі напруженими, і цей крок, ймовірно, ще більше розлютить Пекін.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив минулого тижня про численні повідомлення від правозахисників щодо зловживань з боку Китаю по відношенню до уйгурів.

Нинішнє рішення Китаю перегукується зі скаргами від інших західних країн на становище з правами людини в Китаї. Сполучені Штати вже використовували слово геноцид для опису поводження з уйгурами.

Китай обурився такій характеристиці, назвавши це внутрішньою справою та відкинувши звинувачення у зловживаннях.

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив на Раді ООН з прав людини в Женеві 22 лютого, що уйгури та інші меншини, які проживають в Сіньцзяні (Сіньцзян-Уйгурському автономному районі), користуються свободою релігії та трудовими правами. Він назвав поводження з етнічними меншинами в Сіньцзяні «яскравим прикладом» прогресу в сфері прав людини в Китаї. Він також сказав, що в Сіньцзяні дозволене функціонуваання 24 тисяч мечетей.

За підрахунками ООН, у Сіньцзяні щонайменше 1 мільйон етнічних уйгурів та інших корінних жителів, переважно мусульман, змушені перебувати в спеціальних таборах. Пекін стверджує, що такі заклади є «центрами професійної освіти», які мають на меті допомогти людям уникати залучення до терористичної діяльності та реінтегруватися в суспільство.