Верховна Рада ухвалила закон про формування ВККС

Верховна Рада 29 червня підтримала в другому читанні законопроєкт 3711-д про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За документ, який передбачає порядок формування ВККС, висловилися 293 народних депутати, проти – 20, утрималися 26.

Серед тих, хто підтримав закнопроєкт, представники «Слуги народу», «Європейської солідарності», «Голосу», групи «Партія «За майбутнє», групи «Довіра» та позафракційні. Бойкотували чи голосували проти представники «Опозиційної платформи – За життя» та «Батьківщини».

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Перед тим парламент розглянув понад сотню правок. Більшість із них, які не отримали підтримки профільного комітету з правової політики, були відхилені, за винятком правки, яка надає вирішальне право голосу при формуванні комісії з відбору членів ВККС міжнародним експертам.

Законопроєкт 3711 про формування ВККС був ухвалений у першому читанні 3 березня. Але представники громадськості, зокрема, Фундація DeJure, розкритикували зміст документу, вказавши на те, що він залишає повноваження формувати ВККС за Вищою радою правосуддя.

Активісти закликали депутатів ухвалити правки, які залишатимуть вирішальне право голосу за міжнародними експертами, а право визначати остаточний склад – за конкурсною комісією, а не ВРП.