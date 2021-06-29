Законопроєкт про формування ВККС – Рада підтримала правку про пріоритет міжнародних експертів

Верховна Рада 29 червня розглядає в другому читанні законопроєкт, який передбачає порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Наразі парламент розглянув понад сотню правок, більшість із яких відхилив. Водночас підтримку 255 народних депутатів отримала правка №453, яка передбачає, що вирішальний голос у конкурсній комісії з відбору членів ВККС матимуть міжнародні експерти.

Народна депутатка від «Слуги народу» Анастасія Радіна, представляючи правку, вказала на те, що вона спрямована на врахування ключової рекомендації Венеційської комісії».

«Це саме та поправка, яка дозволить сформувати незалежну ВККС і показати людям, що наступні судді будуть добрані і оцінені незалежно», – заявила депутатка.

Читайте також: Судова реформа 2.0: чи зможе Зеленський виправити помилки Порошенка?

Низка депутатів від партії «Батьківщина» розкритикували правку, заявляючи, що вона робить законопроєкт «неконституційним».

Законопроєкт 3711 про формування ВККС був ухвалений у першому читанні 3 березня. Але представники громадськості, зокрема, Фундація DeJure, розкритикували зміст документу, вказавши на те, що він залишає повноваження формувати ВККС за Вищою радою правосуддя.

Активісти закликали депутатів внести ухвалити правки, які залишатимуть вирішальне право голосу за міжнародними експертами, а право визначати остаточний склад – за конкурсною комісією, а не ВРП.