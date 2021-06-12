Зеленський затвердив стратегію розвитку системи правосуддя

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки», повідомляє офіційний сайт глави держави.

Документ визначає пріоритети вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів. Також у документі визначено проблеми, які необхідно розв’язати для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя.

Одним із напрямів Стратегії є покращення доступу до правосуддя. Планується провести аудит системи місцевих судів з метою визначення проблем та недоліків її функціонування. Також документ ставить за мету посилення функціональної та процесуальної спроможності Верховного суду.

Стратегія передбачає необхідні ресурси для ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду. Зокрема, це постійні приміщення, які відповідатимуть будівельним нормам і безпековим стандартам.

Однією з цілей стратегії є зміцнення незалежності судової влади та її підзвітності суспільству. Зокрема, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

Крім того, стратегія передбачає вдосконалення механізмів перевірки доброчесності суддів Конституційного суду України та дотримання ними стандартів професійної етики. Пропонується змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КС, їхньої перевірки на доброчесність та відповідність рівню професійної компетентності з можливим залученням міжнародних експертів. Передбачається запровадження механізму захисту суддів Конституційного суду від політичного та іншого тиску під час ухвалення рішень і висновків.

Раніше цього тижня, 7 червня, Зеленський обговорив судову реформу з головою Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) Джанні Букіккіо.

В Офісі президента розповіли, що глава держави відзначив допомогу Венеційської комісії під час кризи навколо Конституційного суду України та розповів про зусилля, спрямовані на проведення прозорих і відкритих конкурсів на зайняття посад у Конституційному суді та в органах суддівського врядування – із залученням міжнародних експертів.

7 червня віцепрезидентка Європейської комісії Вера Йоурова запропонувала реформувати Конституційний суд України, щоб уникнути відкату реформ.

У травні представники Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу обговорили з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та заступником голови Офісу президента України Андрієм Смирновим реформування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та НАБУ.

Країни Заходу регулярно закликають Україну успішно провести судову реформу та забезпечити незалежність антикорупційних органів.