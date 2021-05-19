У Державній судовій адміністрації розповіли, яку зарплатню отримує суддя Царевич

Суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич отримує 63 060 гривень посадового окладу та 18 918 гривень доплати за вислугу років. Про це повідомили в Державній судовій адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода.

«З 1 квітня 2021 року Царевич Оксана Ігорівна отримує суддівську винагороду, яка складається з посадового окладу в розмірі 63 060 гривень, доплати за вислугу років (30%) в розмірі 18 918 гривень та індексації доходу в розмірі 161 гривні», – мовиться в повідомленні.

У Державній судовій адміністрації зазначили, що питання виплат Царевич за період з моменту ухвалення рішення про звільнення і до поновлення на посаді може вирішуватися в судовому порядку.

Раніше у Печерському районному суді Києва повідомили, що Царевич перебуває у складі суддів.

Касаційний суд у складі Верховного суду 17 березня завершив розгляд апеляційної скарги Оксани Царевич на рішення Вищого адмінсуду, яким їй було відмовлено у задоволенні позовних вимог про визнання протиправними та скасування рішення Вищої ради юстиції та указу президента України про її звільнення з посади судді Печерського райсуду міста Києва.

Оксана Царевич у 2010 році указом президента Віктора Януковича була призначена на посаду судді Печерського райсуду Києва.

29 вересня 2016 року президент України Петро Порошенко підписав указ про її звільнення з посади судді після того, як Вища рада юстиції рекомендувала звільнити Царевич за порушення присяги, зокрема через «неправомірні рішення» у «справах Майдану». Царевич влітку минулого року була визнана невинуватою за обвинуваченням у винесенні неправосудного рішення щодо чотирьох людей, які брали участь у поїздці «Автомайдану» в Межигірʼя 29 грудня 2013 року.

Царевич оскаржувала рішення про своє звільнення з посади судді Печерського районного суду.