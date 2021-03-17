Верховний суд повідомив, що скасував рішення про звільнення судді Царевич

Касаційний суд у складі Верховного суду завершив розгляд апеляційної скарги Оксани Царевич на рішення Вищого адмінсуду, яким їй було відмовлено у задоволенні позовних вимог про визнання протиправними та скасування рішення Вищої ради юстиції та указу президента України про її звільнення з посади судді Печерського райсуду міста Києва, повідомляє пресслужба ВС у середу.

«Верховний суд задовольнив заяву Оксани Царевич. Постанову Вищого адміністративного суду України від 6 березня 2017 року у справі № 800/372/16 скасував та прийняв нове рішення, яким адміністративний позов задовольнив. Визнав протиправним та скасував рішення Вищої ради юстиції, а також скасував Указ Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 в частині звільнення Царевич Оксани Ігорівни з посади судді Печерського районного суду м. Києва у зв’язку з порушенням присяги судді», – йдеться в повідомленні.

У ВС вказують, що постанова суду є остаточною й оскарженню не підлягає.

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Оксана Царевич у 2010 році указом президента Віктора Януковича була призначена на посаду судді Печерського райсуду Києва.

29 вересня 2016 року президент України Петро Порошенко підписав указ про її звільнення з посади судді цього суду, рісля того, як Вища рада юстиції рекомендувала звільнити Царевич за порушення присяги, зокрема через «неправомірні рішення» у «справах Майдану». Царевич влітку минулого року була визнана невинуватою за обвинуваченням у винесенні неправосудного рішення щодо чотирьох людей, які брали участь у поїздці «Автомайдану» в Межигірʼя 29 грудня 2013 року.

Царевич оскаржувала рішення про своє звільнення з посади судді Печерського районного суду.