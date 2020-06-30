Колишня суддя Царевич, яка ухвалювала вироки автомайданівцям, визнана невинуватою

Колишня суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич визнана невинуватою за обвинуваченням у винесенні неправосудного рішення щодо чотирьох людей, які брали участь у поїздці «Автомайдану» в Межигірʼя 29 грудня 2013 року. Таке рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Євген Мартинов, який виправдав колишню колегу «за недоведеністю складу злочину».

Мартинов зазначив, що у матеріалах немає доказів, які б свідчили про вину Царевич за ч .2 ст. 375 Кримінально кодексу (умисне постановлення завідомо неправосудного рішення в своїх інтересах). Суддя також визнав доказом матеріали, які подала Царевич, про те, що руху «Автомайдан» не існувало, бо він не був зареєстрований.

Прокуратура Києва повідомила, що вважає виправдання судді незаконним та буде його оскаржувати.

На думку прокурора, у ході судового слідства сторона обвинувачення надала достатньо доказів того, що суддя вчинила кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 375 КК України.

У листопаді 2016 року прокуратура Києва заявила про завершення досудового розслідування проти суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка та Оксани Царевич. Їх підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

Як повідомляла прокуратура Києва, під час досудового розслідування встановлено, що ці судді у січні 2014 року винесли завідомо неправосудні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності учасників руху «Автомайдан».