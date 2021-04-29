Суддя Царевич перебуває в складі Печерського суду Києва – пресслужба

Суддя Оксана Царевич перебуває у складі суддів Печерського районного суду міста Києва. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода в пресслужбі суду.

Касаційний суд у складі Верховного суду 17 березня завершив розгляд апеляційної скарги Оксани Царевич на рішення Вищого адмінсуду, яким їй було відмовлено у задоволенні позовних вимог про визнання протиправними та скасування рішення Вищої ради юстиції та указу президента України про її звільнення з посади судді Печерського райсуду міста Києва.

Оксана Царевич у 2010 році указом президента Віктора Януковича була призначена на посаду судді Печерського райсуду Києва.

29 вересня 2016 року президент України Петро Порошенко підписав указ про її звільнення з посади судді цього суду, після того, як Вища рада юстиції рекомендувала звільнити Царевич за порушення присяги, зокрема через «неправомірні рішення» у «справах Майдану». Царевич влітку минулого року була визнана невинуватою за обвинуваченням у винесенні неправосудного рішення щодо чотирьох людей, які брали участь у поїздці «Автомайдану» в Межигірʼя 29 грудня 2013 року.

Царевич оскаржувала рішення про своє звільнення з посади судді Печерського районного суду.