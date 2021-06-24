Судова реформа Зеленського може бути завершена у 2022 році – Веніславський

Судова реформа президента Зеленського може бути завершена вже наступного року. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів член Комісії з питань правової реформи при президентові України, член фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.

«Є вже чітко вималювана стратегія реформування судової влади, яку затвердив президент своїм указом, є розуміння, які закони необхідно ухвалити щодо судоустрою і статусу суддів, як удосконалити процесуальне законодавство. Оскільки вже є розуміння і є бачення, то, я думаю, що оптимістично в наступному році – 2022-му – судова реформа вже може бути завершена», – зазначив він.

Країни Заходу регулярно закликають Україну успішно провести судову реформу та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Це є однією з ключових умов для подальшого кредитування України.

Після того, як ВРП та Конституційний суд фактично заблокували виконання судової реформи Зеленського, проголосовану Радою ще у жовтні 2019 року, у червні 2020-го президент вніс до парламенту новий законопроєкт, який досі не є остаточно ухваленим.

12 червня 2021 року Володимир Зеленський підписав указ «Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки». Документ, зокрема, визначає пріоритети вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів. Також у документі визначено проблеми, які необхідно розв’язати для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя.

Нині українським судам довіряє менше двох відсотків українців, і лише трохи більше 10-ти відсотків впевнені, що можуть отримати в Україні справедливе рішення суду незалежно від свого статусу чи фінансів.