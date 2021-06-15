Верховна Рада ухвалила закон про детінізацію доходів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».

За це рішення проголосувало 243 депутати.

Законом врегульовано особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб.

«Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року (далі – період одноразового (спеціального) добровільного декларування) та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених цим Кодексом, та виконання інших умов, визначених цим підрозділом», – повідомила пресслужба парламенту.

Законом передбачено, що скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть «фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об'єкти декларування, і які відповідно до цього Кодексу є чи були платниками податків».

Відповідно до документу, конкретизовано, склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори.

Закон передбачає, що декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року займали високі державні посади або були народними депутатами, а також особи, щодо яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

15 червня Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (законопроєкт № 4651), який парламент ухвалив 3 червня.