НАБУ перевірить, звідки у депутата Волинця кошти на покращення житлових умов у Києві – «Схеми»

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження через ймовірне недостовірне декларування народним депутатом від «Батьківщини» Михайлом Волинцем після публікації розслідування «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти встановили, що Волинець не вказав у декларації за 2020 рік джерело походження майже трьох мільйонів гривень на купівлю елітної квартири на Печерську. У коментарі журналістам він пояснив, що грошима допомогла «жінка, з якою він проживає», але не згадав про неї у звітності, бо вважав «необов’язковим».

Про відкриття провадження «Схемам» офіційно повідомили у пресслужбі НАБУ.

«5 травня Генеральним прокурором було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості. І доручено детективам власне здійснювати розслідування за фактами ймовірного недекларування особи, яка може підпадати під статус члена сім’ї та її майна», – зазначила в коментарі «Схемам» речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

Санкція статті, за якою відкрили це провадження, як мінімум передбачає штраф, а як максимум – обмеження волі строком до двох років. «Міру покарання визначатиме суд після того, як досудове слідство буде завершено і обвинувальний акт детективи і прокурори скерують до Вищого антикорупційного суду», – додала Оліфіра.

Раніше журналісти «Схем» встановили , що в червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за чотири мільйони гривень. І одразу придбав нове житло з у півтора рази більшою площею в комплексі «Бульвар фонтанів» – елітній новобудові на Печерську, а також оформив на себе два паркомісця. Усе це коштувало депутату понад сім із половиною мільйонів гривень.

Порівнявши декларації народного депутата за 2019 і 2020 роки, журналісти з’ясували, що коштів, які народний депутат вказав у декларації, було недостатньо, щоб покрити різницю у три з половиною мільйони гривень для придбання більших апартаментів у Києві.

На запитання «Схем», як Волинець може пояснити джерело походження частини коштів на придбання квартири на Печерську, він відповів так: «У мене були заощадження. Я все життя працював. На важких, відповідальних роботах. Я працював у шахті довгий час. Це по-перше. По-друге, я живу з жінкою, яка також вклала свій внесок у цю квартиру».

Волинець пояснив, чому не вказав цю інформацію в декларації: «Ми не в шлюбі. Вона не вважає за потрібне, щоб я це робив… Це не обов’язково (декларувати – ред.). Вивчіть закон».

Фахівці з питань протидії корупції наголошують: Волинець мав би вказати у своїй декларації інформацію про спільне проживання та активи цивільної дружини.

Після розслідування «Схем» прокурори САП окремо ініціювали конфіскацію квартири депутата Волинця.

Наприкінці 2020 року Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей в декларації. Після того народні депутати, зокрема і Михайло Волинець, ухвалили нове законодавство, яке, за оцінками фахівців із питань протидії корупції, передбачає значно м’якше покарання за неправдиві відомості в деклараціях.