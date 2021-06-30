Євро-2020: у нападника збірної України Бєсєдіна ушкоджені одразу кілька м’язів ноги

Нападник збірної України Артем Бєсєдін не зможе надалі зіграти в рамках Євро-2020, оскільки після матчу Україна – Швеція має ушкодження одразу кількох м’язів ноги, повідомляє Українська асоціація футболу з посиланням на пресслужбу збірної.

«Первинне обстеження головним лікарем національної команди Артуром Глущенком показало ушкодження одразу кількох м’язів ноги. Також є підозра на ушкодження хрестоподібних зв’язок. Більш точний діагноз можна поставити після проведення МРТ, однак зрозуміло, що така травма потребує тривалого лікування, що не дозволить Артемові зіграти найближчим часом. З огляду на це було оперативно ухвалено рішення відправити Бєсєдіна до Києва для обстеження й лікування його в клубі. Сьогодні вранці чартер з Артемом на борту приземлився у столиці України», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні і асистент головного тренера збірної Олександр Шовковський казав, що Бєсєдіна відправили до Києва.

29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка у вівторок обіграла Німеччину. Матч відбудеться у Римі. Бєсєдін зазнав травми ноги після фолу захисника Швеції Маркуса Даніельссона, за яку суперник отримав червону картку.