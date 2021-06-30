Євро-2020: Бєсєдін через травму в матчі зі Швецією повертається до Києва на обстеження

Футболіст збірної України Артем Бєсєдін повертається до Києва для проходження повного обстеження після отриманої травми на матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції, повідомив у фейсбуці асистент головного тренера збірної Олександр Шовковський.

«На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною. Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах на Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, а вона буде для нас додатковим стимулом. Ми всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень», – повідомив Шовковський.

29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка у вівторок обіграла Німеччину. Матч відбудеться у Римі. Бєсєдін зазнав травми ноги після фолу захисника Швеції Маркуса Даніельссона, за яку суперник отримав червону картку.