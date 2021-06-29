«Євро-2020»: збірна України вийшла у чвертьфінал, перемігши Швецію 2:1

Збірна України перемогла команду Швеції у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу з рахунком 2:1.

На 27-й хвилині рахунок у грі відкрили українці. З передачі Андрія Ярмоленка відзначився Олександр Зінченко. На 43-й хвилині Еміль Форсберг рахунок зрівняв.

Переможний гол на рахунку Артема Довбика, який за лічені хвилини до закінчення доданого часу забив свій перший матч за збірну.

У чвертьфіналі Україна зустрінеться зі збірною Англії, яка з рахунком 2:0 сьогодні здолала німців. Матч відбудеться у Римі.