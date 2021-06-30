Члени уряду прийшли на засідання у формі збірної України з футболу

Члени уряду України прийшли на сьогоднішнє засідання у формі національної збірної з футболу, яка напередодні здобула історичну перемогу на чемпіонаті Європи. Фото оприлюднені у телеграмі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Уряд вітає збірну України з футболу з виходом в 1/4 фіналу Євро-2020. Це величезний успіх команди й тренерського штабу. Такі речі дуже мотивують та об’єднують країну, яка всім серцем вболіває за українську збірну. Дякуємо нашим гравцям! Вперед – до нових перемог!» – мовиться у повідомленні.

Збірна України 29 червня переграла команду Швеції у 1/8 фіналу «Євро-2020».

Українські футболісти вперше зіграють у чвертьфіналі змагань такого рівня. Суперником українців стала збірна Англії. Матч відбудеться 3 липня у Римі.