Понад два мільйони людей в Україні отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 – МОЗ

За добу 1 липня в Україні щеплення отримали 90 959 людей. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, одну дозу отримали 35 472 людей (із загальної кількості у 2 001 130).

«Повністю імунізовані (за минулу добу – ред.) 55 487 людей. Протягом доби працювали 572 мобільні бригади, 1 546 пунктів щеплення і 22 центри вакцинації. Станом на 1 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплені 2 001 132 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 766 483 осіб. Загалом проведено 2 767 613 щеплень.

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