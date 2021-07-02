МОЗ: в Україні виявили 696 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 36 дітей і 33 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, шпиталізували минулої доби 439 людей, 1 197 – одужали, 33 – померли.

Протягом 1 липня зробили понад 44 тисячі тестувань (методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 236 497 людей, 52 391 – померли.

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