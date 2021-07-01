Вакцинальний рекорд у Києві – за добу зробили майже 16 тисяч щеплень

У Київміськадміністрації повідомили, що за минулу добу в столиці зробили 15 984 щеплення.

«Київ стабільно утримує лідерські позиції у загальноукраїнській вакцинальній кампанії. Зокрема, з її початку в місті було зроблено 344 219 щеплень. Першу дозу отримали майже 263 тисячі киян, а повністю імунізованих осіб – уже більше ніж 80 тисяч», – повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Вона зауважила, що, крім центру вакцинації на базі МВЦ, працює також 97 пунктів щеплення при центрах первинної допомоги та 53 мобільні бригади.

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За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні минулої доби проти COVID-19 вакцинували 93 186 людей. До листа очікування вакцинації записалися майже 760 тисяч.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 1 965 660 людей, з них отримали одну дозу – 1 965 658 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 710 996. Загалом проведено 2 676 654 щеплення.

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