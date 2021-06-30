КМДА: центр вакцинації у Києві працюватиме 5 днів поспіль – відсьогодні до 4 липня

Центр вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у Києві працюватиме цього тижня 5 днів – від 30 червня до 4 липня, повідомила пресслужба КМДА.

«Впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від COVID-19 було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac. Зокрема, вакцинують тих, хто зареєструвався в додатку «Дія». Для мінімізації черги охочим щепитися пропонують також записатися через сервіс Helsi.me та прийти на конкретний час», – повідомили в столичній адміністрації.

Повідомляється, що з цих вихідних містяни, зареєстровані на щеплення у «Дії», зможуть щепитися не лише у МВЦ, а й у пунктах вакцинації в Центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Днями повідомлялося, що у Центрі від початку його створення вакцинувалися майже 20 тисяч людей.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.