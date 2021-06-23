Цього тижня Центр вакцинації в Києві працюватиме чотири дні

Цього тижня Центр вакцинації від COVID-19 у МВЦ працюватиме чотири дні – 24-27 червня. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Ми постійно аналізуємо перебіг вакцинальної кампанії і цього тижня пропонуємо такий графік роботи: з четверга, 24 червня, до неділі, 27 червня, повний робочий день – із 10:00 до 17:30. Вакцинація відбуватиметься за попереднім записом через додаток «Дія» та портал Helsi.me», – пояснила вона.

За словами Старостенко, у Центрі від початку його створення вакцинувалися майже 20 тисяч людей.

Вона нагадала, що зараз у столиці триває вакцинація освітян, медичних та соціальних працівників, учасників ООС, а також осіб 65 років та старших.

За даними МОЗ, в Україні протягом останньої доби проти COVID-19 вакцинували 53 786 людей. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 755 139 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 394 107.