Минулого тижня у центрі вакцинації від COVID-19 в Києві щеплення отримали майже 5 тисяч людей – КМДА

Минулого тижня у центрі вакцинації від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у Києві вакцинували 4 623 людини, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зауважив, що центр працював 17 та 18 червня повний день і 19 червня до 14:00.

«У ці дні всі охочі, зареєстровані у «Дії» або записані через сервіс Helsi.me, могли вакцинуватися в Центрі. Загалом у центрі вже щепилися 19 703 особи. Також містяни, зареєстровані у «Дії» та внесені у листки очікування закладів охорони здоров’я, щеплювалися у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Загалом від початку роботи пунктів у них вакцинувалися 7 198 людей», – зазначив Поворозник.

Наразі, за його словами, продовжують вакцинувати освітян – вже прощепили 40 706 осіб, а також 49 819 медичних працівників. Також продовжується щеплення соціальних працівників, учасників ООС і киян віком 65 років та старших, додав Поворозник.

За даними КМДА, на сьогодні у столиці вакциновано 223 415 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 1 732 613 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 360 452.