За добу в Україні щепили понад 50 тисяч людей – МОЗ

В Україні протягом останньої доби проти COVID-19 вакцинували 53 786 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Першу дозу отримала 22 526 людина, повністю імунізовані – 31 260 людей.

Протягом дня працювали 412 мобільних бригад, 1 064 пунктів щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 1 755 139 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 394 107.

Станом на 21 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 725 976 людей.

Упродовж минулої доби, 22 червня, в Україні виявили 835 нових випадків COVID-19, госпіталізували 419 людей, одужали – 2 292. Померли 70 людей.