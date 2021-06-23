МОЗ: в Україні виявили 835 нових випадків COVID-19, померли 70 людей

Упродовж минулої доби, 22 червня, в Україні виявили 835 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 33 дитини та 25 медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За даними МОЗ, госпіталізували 419 людей, одужали – 2 292. Померли 70 людей.

Протягом доби провели тестувань: методами ПЛР – 26 280, ІФА – 8 135, експрес-тестами – 13 782.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,23 мільйона людей, 52 123 – померли.