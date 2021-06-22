За добу в Україні щепили майже 9 тисяч людей – МОЗ

В Україні протягом останньої доби проти COVID-19 вакцинували 8 966 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Першу дозу отримала 6 751 людина, повністю імунізовані – 2 395 людей.

Протягом дня працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення, 20 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 1 732 613 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 360 452.

Станом на 21 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 721 230 людей.

Упродовж минулої доби, 21 червня, в Україні виявили 296 нових випадків COVID-19, госпіталізували 318 людей, одужали – 829. Помер 21 пацієнт.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,3 мільйона людей, 52 053 – померли.