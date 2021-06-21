Коронавірус: число заражень в Україні далі спадає, 323 нових випадки

В Україні минулої доби зафіксували подальший спад випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. За даними, які наводить Міністерство охорони здоров’я, 20 червня виявили 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, зокрема захворіли 15 дітей. Серед медпрацівників захворілих не виявили.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 375 людей, одужали – 677. Померли 16 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) і Запорізькій (22) областях.

Протягом доби провели понад 14 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА й експрес-тестами.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 229 846 людей, 52 032 – померли.