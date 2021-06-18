Зеленський: підписав указ, який передбачає підвищення мінімальної зарплати медикам

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що підписав указ, який передбачає підвищення мінімального розміру заробітної плати для медичних працівників.

«Важливий указ президента України, що має просту суть, встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менше ніж 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і не менше ніж 20 тисяч гривень для лікарів», – заявив Зеленський 18 червня під час виступу до Дня медика, трансляцію якого вів Офіс президента у фейсбуці.

За словами Зеленського, спільно з урядом і парламентом він планує зробити «все, щоб ці суми були не лише на папері».

Президент додав, що уряд почав готувати проєкт бюджету на 2022 рік, і висловив сподівання, що уряд врахує дані з його указу при формуванні бюджету.

«І лікар, і медсестра, весь медперсонал, рятуючи життя, не мають думати, як вижити самим. Країна має забезпечити гідну мотивацію своїм медикам, інакше це зроблять інші країни», – сказав президент.

За словами Зеленського, нинішній указ стане одним із кроків на шляху збільшення зарплат медикам, доки вони не стануть справедливими.

Тексту згаданого указу на сайті президента наразі немає.

День медика в Україні відзначають щороку у третю неділю червня.

14 червня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність притягнення до відповідальності чиновників за заборгованість перед медпрацівниками.

У березні МОЗ закликало медиків, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляти про факти нецільового використання коштів, які виплачує лікарням Національна служба здоров’я.

Минулого року після початку пандемії МОЗ ініціювало підвищення зарплат медикам, які борються з COVID-19, на 300%.