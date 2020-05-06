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06 травня 2020, Київ 21:47
Новини | Політика

Зеленський пригрозив позбавленням зарплат і звільненням головам ОДА через невиплату коштів лікарям

«На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні й кожному медичному працівнику щодо одержання ними заробітної плати та надбавок», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський закликав голів обласних державних адміністрацій найближчими днями повністю погасити заборгованість перед лікарями. Зеленський заявив про це у відеозверненні 6 травня і пригрозив очільникам регіонів позбавленням зарплати і звільненням.

«Ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок нашим медикам, які протидіють коронавірусу. Проте в окремих регіонах є випадки, коли ці кошти виплачені не були… Таке ставлення до українських лікарів є неприпустимим. Усім головам ОДА доручаю найближчими днями повністю погасити заборгованість перед лікарями. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні й кожному медичному працівнику щодо одержання ними заробітної плати та надбавок. У тих регіонах, де будуть невиплати, голови ОДА щонайменше будуть позбавлені зарплати, а можливо, і позбавлені своїх посад» – сказав Зеленський.

Влада пообіцяла українським медикам ще наприкінці березня заплатити 300% окладу за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. Проте медпрацівники в багатьох регіонах заявили, що доплат не отримали.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що надбавки медики отримають найближчим часом.

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