Шмигаль наказав погасити заборгованість перед медиками

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що заборгованість перед лікарями має бути погашена якнайшвидше. Про це він говорив сьогодні на нараді з Міністерствами охорони здоров’я, соціальної політики, фінансів, економіки та Національною службою здоров’я.

«Дав завдання МОЗ та НСЗУ терміново підготувати проєкт постанови для погашення заборгованості перед медичними працівниками. А також розібратися в причинах її виникнення та вжити заходів, щоб така ситуація не повторювалась у майбутньому», – написав Шмигаль у телеграмі.

Він додав, що Мінсоцполітики та Мінфіну доручили опрацювати проєкт змін до державного бюджету щодо врегулювання ситуації з виплатою лікарняних.

14 червня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність притягнення до відповідальності чиновників за заборгованість перед медпрацівниками.

У березні МОЗ закликало медиків, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляти про факти нецільового використання коштів, які виплачує лікарням Національна служба здоров’я.

Минулого року після початку пандемії МОЗ ініціювало підвищення зарплат медикам, які борються з COVID-19, на 300%.