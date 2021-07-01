Коронавірус: усі схвалені в ЄС вакцини ефективні і проти штаму «дельта» – агентство

Усі чотири зареєстровані нині в Європейському союзі вакцини від COVID-19 надають захист від усіх штамів вірусу, серед того й від найзаразнішого на цей час, відомого як «дельта», який швидко поширюється в усьому світі, заявили в Європейському агентстві медпрепаратів (EMA), що є регуляторним органом Євросоюзу в цій галузі.

Як сказав на брифінгу керівник вакцинних стратегій EMA Марко Кавалері, дані, що надходять із усього світу, свідчать, зокрема, що дві дози вакцини захищають і від штаму «дельта» (раніше він був відомий як «індійський», за місцем виявлення).

За його словами, лабораторні аналізи дають знати, що антитіла, які виникають внаслідок дії вакцин, здатні нейтралізувати «дельту».

Але в агентстві закликали розробників вакцин бути напоготові і активно стежити за подіями. «За останні місяці була вже ціла низка штамів, і ми очікуємо, що їх буде ще більше», – сказав Кавалері.

Наразі в ЄС схвалені вакцини розробки компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Перші три з них для повної вакцинації потребують двох доз, остання діє як однодозова.

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