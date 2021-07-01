Країни Азії посилюють обмеження через поширення штаму коронавірусу «Дельта»

Бангладеш від 1 липня запроваджує жорсткий локдаун у той час, як більш заразний штам коронавірусу «Дельта» призвів до спалаху COVID-19 у країнах Азії.

Для контролю за дотриманням тижневих обмежень уряд залучив армію і поліцію. У Бангладеш будуть зачинені всі магазини і офіси, населенню 168-мільйонної країни рекомендують залишатися вдома.

Щоб послабити тиск на економіку, уряд заявив, що фабрикам з пошиття одягу, які працюють в головній сфері експорту країни, дозволять залишатися відчиненими, якщо вони будуть дотримуватися медичних протоколів.

Проте десятки тисяч трудових мігрантів залишили столицю Бангладеш Дакку напередодні локдауну.

По всій Азії такі країни, як Бангладеш, з низьким рівнем вакцинації стикаються зі стрімким поширенням штаму «Дельта», що змушує уряди запроваджувати безліч обмежень.

У більшості випадків, за словами медичних експертів, офіційна статистика із захворюваності не відображає масштаб кризи, яка призвела до заповнення лікарень і зростання смертності.

Індонезія, четверта за чисельністю населення країна у світі, оголосила про запровадження нових обмежень від 2 липня на тлі зростання числа випадків COVID-19. Малайзія перебуває під майже повним локдауном із 1 червня, про нові обмеження оголосив Таїланд.

Тим часом, штам «Дельта» викликає дедалі більшу стурбованість і в Європі, де він спричиняє сотні смертей щодня у Росії і найбільшу кількість заражень у Португалії від зими.