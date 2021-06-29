Масове розповсюдження штаму «Дельта» в Україні – лише питання часу – імунолог

У світі зареєстровано найменшу кількість інфікованих коронавірусом від початку лютого цього року. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’ֹя, котра разом з тим попереджає про нову хвилю заражень штамом «Дельта». Який план дій підготувала Україна на випадок розповсюдження нового варіанту вірусу і наскільки він наразі поширений в Україні?

Перші два випадки коронавірусу, викликані новим штамом «Дельта» в Україні зафіксували ще 23 червня.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, штам виявили у двох осіб, які нещодавно повернулися з Росії. Наразі пацієнти перебувають під наглядом медиків в Олександрівській лікарні Києва, їхній стан здоров’я стабільний.

Щоб запобігти поширенню нового варіанту COVID-19, уряд затвердив низку норм протидії, які будуть діяти з 2 липня 2021 року, повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Міністерство охорони здоров’я.ֹ Зокрема, це тестування осіб, які приїжджають в Україну з країн, де цей штам вірусу активно циркулює.

«В Україні немає активного тестування»

Проте інфекціоніст Олексій Галимський в інтерв’ю Радіо Свобода припускає, що кількість інфікованих новим штамом в Україні вже велика, але окреслити ці масштаби складно через відсутність профілактичних досліджень інфекційних захворювань. На його думку, потрібно проводити тестування не лише пунктах пропуску через державний кордон, але й в середині держави.

Чверть хворих має безсимптомний перебіг, тому не можна точно сказати, яка циркуляція вірусу зараз

«Ми фіксуємо випадки лише за зверненнями громадян, тобто коли людина відчула себе погано, звернулась по допомогу, і медики виявили у неї вірус. Чверть хворих має безсимптомний перебіг, тому не можна точно сказати, яка циркуляція вірусу зараз.

Необхідно здійснювати активне тестування, проте в Україні занепала практика виявлення інфекційних хвороб. Це сталося ще у 2013 році, коли за часів президента Віктора Януковича ліквідували санепідемслужбу», – зазначив Олексій Галимський.

Маска обов’язкова

На тлі зниження показників захворюваності у світі фахівці ВООЗ прогнозують, що новий спалах хвороби буде спровокований саме цим штамом.

«Дельта» більш агресивний і заразний, і хоча вакцини Pfizer AstraZeneca вже зарекомендували себе як ефективні у боротьбі з новим штамом, заходами безпеки не варто нехтувати, зауважують представники ВООЗ.

Через ймовірне поширення нового штаму головний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі Радіо Свобода також наголосив на необхідності носити маску і дотримуватися інших протиепідемічних заходів. За його словами, ці кроки необхідні, незважаючи на те, що Україна опинилась в «зеленій зоні».

«Маска залишається обов’язковою у громадському транспорті, у приміщеннях, на масових заходах. Відповідно до рішення уряду масковий режим має бути збережений під час проведення масових заходів в закритих приміщеннях», – зазначив головний санітарний лікар.

«Чим більше щеплень, тим менш трагічно для людей»

Те, що новий штам «Дельта» виявився більш заразним є очевидним фактом, інакше він би не з’явився і не переміг в конкурентній боротьбі з іншими варіантами вірусу, зауважив в розмові з Радіо Свобода імунолог Борис Донськой. Проте, за його словами, перебіг захворювання, викликаний цим штатом, не складніший за попередні, головне не легковажити: носити маску, мити руки, зберігати дистанцію.

Чи готова Україна до зустрічі з новим штамом буде ясно лише тоді, коли почнеться спалах. Але нової хвилі може і не бути

«Чи готова Україна до зустрічі з новим штамом буде ясно лише тоді, коли почнеться спалах. Але нової хвилі може і не бути. Обидва варіанти можливі.

Те, що він розповсюдиться в Україні, лише питання часу. Наразі ми не знаємо справжньої ситуації: наскільки він заразний, як він впливає на вакцинованих однією дозою, а також на тих, хто завершив щеплення», – сказав Борис Донськой.

За словами імунолога, перелік дій влади має бути таким самим, як і під час попередніх хвиль – захист груп ризику і масове щеплення, що дозволить уникнути трагічного сценарію.

В Україні кілька днів поспіль реєструють рекордну кількість щеплень – майже 100 тисяч за добу. Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко обіцяв вийти на показники 119 тисяч щеплень, що за таких темпів впродовж літа дозволить зробити 10 мільйонів щеплень.