Johnson & Johnson заявляє про ефективність своєї вакцини від «дельта»-штаму COVID-19

Компанія Johnson & Johnson, виробник однодозової вакцини від COVID-19 із торговельною назвою Janssen, оприлюднила дані досліджень, які підтверджують, що одне щеплення вакциною цього виробника надає імунний захист від COVID-19 на термін восьми місяців, а також захищає від більш заразного «дельта»-штаму інфекції. Крім антитіл, вакцина сприяє появі Т-клітин для захисту від захворювання.

Заяву про такі дані двох нових досліджень компанія опублікувала 1 липня. Ці публікації ще не пройшли рецензійної перевірки.

«Поточні дані досліджень, що тривають вісім місяців, вказують, що одне щеплення вакциною Johnson & Johnson від COVID-19 викликає потужну нейтралізувальну відповідь антитіл, яка не спадає, а натомість ми бачимо покращення з плином часу. До того ж ми бачимо стійку і особливо тривку відповідь клітинного імунітету», – заявив Матай Маммен, очільник дослідницького напрямку вакцини Janssen компанії Johnson & Johnson.

У компанії також заявили про те, що вакцина викликає стійку відповідь і надає адекватний захист від нового «дельта»-штаму COVID-19.

Раніше з аналогічними заявами про те, що їхні вакцини надають стійкий захист від COVID-19, який може тривати кілька років, а також захищають від «дельта»-штаму, виступили компанії Pfizer і Moderna.

«Ці нові дані обнадійливі і зміцнюють наше переконання, що вакцина Moderna від COVID-19 продовжить надавати захист від виявлених штамів», – заявила Стефані Бансел, керівниця компанії Moderna.

Раніше цього тижня головний інфекціоніст США доктор Антоні Фаучі назвав «дельта»-штам найбільшим викликом для подолання пандемії у США.

У коментарі медіакомпанії CNN він застеріг, що з поширенням більш заразного штаму «дельта» спалахи захворювань можуть статись у регіонах США, де рівень вакцинацій є найнижчим.

«Коли такий низький рівень вакцинацій накладається на новий штам, який має високу ефективність поширення, в недовакцинованих регіонах – штатах, містах чи округах – будемо бачити такі окремі плями, …це немов ми отримаємо дві Америки», – наголосив Фаучі.

Наразі у США вакциновано більше ніж 46% населення, згідно з даними Центрів контролю за захворюваннями США. Але в низці штатів, таких, як Арканзас, Алабама, Луїзіана чи Міссісіпі, рівень вакцинацій не перевищує 35%.