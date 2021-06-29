Вакцини Pfizer та Moderna, ймовірно, створюють тривалий імунітет – дослідження

Вакцини виробництва компаній Pfizer та Moderna, імовірно, створюють імунітет, який триватиме роками і не потребуватиме щеплень-підсилювачів. Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на дослідження вчених, оприлюднене у понеділок.

«Результати дослідження посилюють наявну доказову базу, що більшість людей, щеплених mRNA вакцинами, можливо, не потребують щеплень-посилювачів, за умови, що вірус та його варіанти не надто еволюціонують у порівнянні з нинішніми формами – що не гарантовано. Люди, які відновились після COVID-19 до того, як отримали щеплення, можливо, не потребуватимуть щеплень-посилювачів, навіть якщо вірус значно зміниться», – пише видання.

Днями урядові Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) заявили, що існує ймовірний зв’язок між двома вакцинами проти COVID-19 і рідкісним захворюванням серця у хлопчиків і молодих чоловіків.

За словами відомства, більш ніж у 1 200 осіб, які отримали вакцини Pfizer або Moderna, виявлено міокардит (запалення серцевого м’яза). Стан був більш вираженим у чоловіків, ніж у жінок, і провлявся частіше після другої дози, ніж після першої. Найбільша кількість – у групі молодих чоловіків віком від 12 до 24 років.

За даними Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) 25 червня, станом на 11 червня у Сполучених Штатах було зареєстровано понад 1200 випадків міокардиту або перикардиту на загалом близько 300 мільйонів щеплень цими вакцинами.

Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) виявили 309 госпіталізацій через запалення серця серед осіб у віці до 30 років. Понад 95 відсотків уже одужали.

Раніше Білий дім пояснив, як розподілять 55 мільйонів доз американської вакцини від COVID-19, частку яких отримає і Україна.