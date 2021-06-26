США: регулятор повідомив про можливі рідкісні побочні ефекти вакцин Pfizer та Moderna

У США регулятор оголосив попередження щодо рідкісного побічного ефекту вакцин Pfizer та Moderna – підвищеного ризику міокардиту (запалення серцевого м’язу) та перикардиту (запалення тканин, що оточують серце).

У повідомленні, яке адресували медикам, зазначається, що частіше цей побочний ефект проявляється у молодих чоловіків.

За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) 25 червня, станом на 11 червня у Сполучених Штатах було зареєстровано понад 1200 випадків міокардиту або перикардиту на загалом близько 300 щеплень цими вакцинами.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) виявили 309 госпіталізацій через запалення серця серед осіб у віці до 30 років. Понад 95 відсотків вже одужали.