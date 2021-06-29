Південна Африка продовжує карантинні обмеження на 14 днів, оскільки цю країну охопила третя хвиля захворювання; прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликає сільських жителів Індії пройти вакцинацію і ігнорувати дезінформацію щодо безпеки вакцин; міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок йде у відставку після того, як з'явилися кадри, на яких він цілує помічницю в той час, коли сам радив британцям дотримуватися суворих правил соціального дистанціювання; італійці трохи зітхнули з полегшенням після того, як правила носіння масок на вулиці були скасовані майже через рік. (Відео Reuters)