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Нове довкола COVID-19 (відео)

Нове довкола COVID-19 (відео)
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Нове довкола COVID-19 (відео)

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Росія повідомляє про найбільшу кількість смертей за один день цього року, пов'язаних із COVID-19, але на тлі зростання попиту на вакцини, ця країна повідомляє про брак вакцин

Південна Африка продовжує карантинні обмеження на 14 днів, оскільки цю країну охопила третя хвиля захворювання; прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликає сільських жителів Індії пройти вакцинацію і ігнорувати дезінформацію щодо безпеки вакцин; міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок йде у відставку після того, як з'явилися кадри, на яких він цілує помічницю в той час, коли сам радив британцям дотримуватися суворих правил соціального дистанціювання; італійці трохи зітхнули з полегшенням після того, як правила носіння масок на вулиці були скасовані майже через рік. (Відео Reuters)

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