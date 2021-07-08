Колишній президент ПАР Джейкоб Зума здався поліції

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума 8 липня вирішив здатися поліції.

29 червня Зума був засуджений до 15 місяців в’язниці за неповагу до судової системи країни – він не з’явився на засідання у справі про корупцію. Це перший випадок в історії ПАР, коли експрезидент був засуджений до тюремного ув’язнення.

Спочатку Зума відмовився здатися поліції, але в короткій заяві 8 липня Фонд Джейкоба Зуми заявив, що він «вирішив підкоритися». Раніше правоохоронні органи ПАР отримали розпорядження заарештувати Зуму, якби він не здався до кінця середи. Колишній президент був поміщений у виправний центр Есткур у його рідній провінції Квазулу-Натал.

Джейкоб Зума обіймав посаду президента ПАР з початку 2009 року, а на початку 2018 року був змушений піти у відставку. Таким чином Зума уникнув розгляду в парламенті питання про вотум довіри президенту країни, який збиралася внести його власна владна партія, Африканський національний конгрес.

Колишній президент ПАР звинувачується в кількох епізодах шахрайства, корупції, рекету та відмивання грошей. У разі визнання винним йому загрожує тюремне ув’язнення терміном до 25 років і великий штраф.