Міністр соцполітики розповіла деталі про виплату допомоги за медиків, загиблих від COVID-19

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла деталі про те, яка частка медиків, що загинули внаслідок коронавірусного захворювання COVID-19, визнається для виплати допомоги їхнім родинам.

Як сказала вона в «Суботньому інтерв’ю», «в нас є спрощений механізм: сьогодні вже не Держпраці робить розслідування, чи це загибель медика [внаслідок зараження COVID-19] на робочому місці, чи ні».

«Але все одно, якщо говорити про пропорцію, десь 40% на 60%: 40% – це ті, що підтверджуються, що це на робочому місці [сталося зараження COVID-19]. Інші не підтверджуються», – заявила вона.

«Там, де підтверджені випадки, виплати йдуть, кошти є, заборгованості немає», – запевнила Лазебна.

При цьому вона звернула увагу, що право на отримання виплати мають тільки «офіційні» родичі загиблих: «Але є таке питання, що немає родичів, кому виплачувати. І я от вчора дивилася: 134 виплати ми зробили, але 75 – медики загинули, але немає родичів у розумінні Сімейного кодексу, кому ми повинні дати ці кошти».

На початку січня в іншому інтерв’ю Радіо Свобода Марина Лазебна заявляла, що на той час, за чинним тоді попереднім механізмом, коли питання вирішували через спеціальні комісії Держпраці, захворювання медиків на COVID-19 на робочому місці, що призводило до їхньої смерті, підтверджувалося тільки в 30% випадків.

Раніше в Україні лунало багато скарг на труднощі чи й неможливість отримати допомогу від родичів медпрацівників, які померли, на їхнє переконання, внаслідок COVID-19, «підхопленого» саме під час виконання професійних обов’язків.

Як повідомляли раніше в Фонді соціального страхування України, такі виплати здійснюються, залежно від цілої низки обставин, зокрема сімейного стану чи наявності неповнолітніх дітей, за одним із двох законів.

Відповідно до закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, максимальна сума виплат дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Від початку року й на цей момент це 227 тисяч гривень, із 1 липня до кінця листопада стане 237 тисяч 900 гривень.

А за законом про захист населення від інфекційних хвороб, максимальна сума виплат сягає 750-разового розміру прожиткового мінімуму. Нині це 1 мільйон 702 тисячі 500 гривень, із 1 липня – 1 мільйон 784 тисячі 250 гривень.

Сума вираховується за конкретним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який змінюється кілька разів на рік, станом на час настання страхового випадку.