Медикам та їхнім родинам виплатили понад 29 млн гривень компенсацій – Фонд соцстрахування

Медикам та їхнім родинам виплатили понад 29 мільйонів гривень компенсацій через COVID-19, повідомив Фонд соціального страхування України у відповідь на запит Радіо Свобода.

Відповідно до закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування Фонд виплатив 6,5 мільйонів гривень компенсацій.

Ця сума включає одноразові компенсації родинам та випадки, коли лікарі є потерпілими внаслідок виконання професійних обов’язків, тобто захворіли на COVID-19 на роботі.

За даними Фонду, відповідно до цього закону 14 родин лікарів, які померли внаслідок COVID-19, отримали одноразові компенсації.

«Сума профінансованої одноразової допомоги 14 сім’ям медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, склала 2,99 млн грн, для 9 сімей виплата призначена у розмірі 210,2 тисяч гривень, для 5 сімей (страховий випадок після 01.07.2020) у розмірі 219,7 тисяч гривень», – розповіли у Фонді.

Відповідно до закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування максимальна сума виплат дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму, тобто 219,7 тисячі гривень.

В Україні існує також закон про захист населення від інфекційних хвороб. Згідно з ним родини загиблих медиків теж отримують компенсації. Тут максимальна сума виплат сягає 750-кратного розміру прожиткового мінімуму, тобто 1 576 500 гривень. Таку допомогу отримали ще 14 родин.

«З липня поточного року профінансовано 22,07 млн гривень сім’ям 14 померлих медичних працівників по 1 576 500 грн на кожну сім’ю», –йдеться у відповіді.

Усі ці виплати: і 6,5 мільйонів, і 22,07 мільйонів гривень були здійснені із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, як мовиться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Який із цих законів застосовується – залежить від багатьох факторів, зокрема, сімейного стану і наявності неповнолітніх дітей, уточнили у Фонді соціального страхування.

Станом на ранок 6 жовтня в Україні виявили понад 234 тисячі випадків COVID-19. 4520 людей померли, одужали більше ніж 103 тисячі.