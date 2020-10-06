26 країн закликали до зняття санкцій для полегшення наслідків пандемії

26 країн закликали до негайного зняття санкцій, запроваджених США й іншими країнами Заходу, для полегшення наслідків пандемії коронавірусу для країн, проти яких запроваджені ці санкції.

Китай, який очолив заклик на засіданні комітету з прав людини Генеральної асамблеї ООН 5 жовтня, наполягає, що санкції суперечать cтатуту ООН і порушують права людини, перешкоджаючи «добробуту населення в постраждалих країнах» і підриваючи право на здоров’я.

«Глобальна солідарність і міжнародна співпраця є найпотужнішою зброєю у боротьбі та подоланні COVID-19», – йдеться у спільній заяві 26 країн.

Серед тих, хто підтримав звернення – Росія, Сирія й інші держави, проти яких діють санкції США, Європейського союзу й інших країн Заходу.

У заяві вказано, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш і верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет закликали відмовитися від санкцій, які підривають спроможність країни відповісти на пандемію.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, число виявлених хворих перевищило 35 мільйонів, померли за час пандемії понад 1 мільйон людей, одужали майже 24,7 мільйона.