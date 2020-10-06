У Росії зафіксували максимальний за весь час епідемії добовий приріст хворих на COVID-19

У Росії за минулу добу виявили 11 615 хворих на COVID-19, що є максимальним із 11 травня числом і найбільшим від початку пандемії, повідомив штаб із боротьби з поширенням хвороби.

Згідно з повідомленням, за минулу добу в Росії одужали 6252 людей, 188 померли.

Всього з моменту початку пандемії в Росії інфікувалися 1 237 504 людей, понад 21,6 тисяч померли, 988 тисяч одужали.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, число виявлених хворих перевищило 35 мільйонів, померли за час пандемії понад 1 мільйон людей, одужали майже 24,7 мільйона.