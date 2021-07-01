Коронавірус: понад 93 тисячі людей вакцинували в Україні за минулу добу

В Україні минулої доби проти COVID-19 вакцинували 93 186 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Одну дозу отримали 31 714 людей, повністю імунізовані – 61 472.

Протягом доби працювали 528 мобільних бригад, 1 236 пунктів щеплення, 13 центрів вакцинації.

Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 людини.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 1 965 660 людей, з них отримали одну дозу – 1 965 658 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 710 996. Загалом проведено 2 676 654 щеплення.