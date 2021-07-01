МОЗ: в Україні виявили 705 нових випадків COVID-19, 51 людина померла

В Україні за останню добу виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 28 дітей і 18 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 464 людей, понад 1700 – одужали, 51 людина померла.

За даними МОЗ, за добу провели понад 49 тисяч тестувань (методами ПЛР, ІФА і експрес-тестами).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) і Дніпропетровській (31) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 235 801 людина, 52 391 – померли, повідомили у МОЗ.