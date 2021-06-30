Україна завершує підготовку до впровадження «ковід-сертифікатів» – Шмигаль

Україна завершує підготовку до впровадження «ковід-сертифікатів», які повністю відповідатимуть вимогам Єврокомісії, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Його (сертифікат – ред.) можна буде згенерувати в застосунку чи на порталі «Дія». В перспективі документ також можна буде отримати в сімейного лікаря. Ми вже ухвалили необхідну постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Все готово до запуску документів, і вже з 1 липня почнеться їх бета-тестування. Наша мета – повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом», – сказав Шмигаль.

У свою чергу, як додав віцепрем’єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, вже відкрита реєстрація на бета-тестування «ковідних сертифікатів» у «Дії».

«Якщо ви вакцинувалися двома дозами від СOVID-19 на території України, реєструйтеся за посиланням: https://team.diia.gov.ua», – написав Федоров у Telegram-каналі.

За його словами, Україна у своїх «ковід-сертифікатах» враховуватиме вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ.

Раніше в уряді заявляли про намір з 1 липня запустити так звані «ковідні сертифікати» – документ, який міститиме дані про вакцинацію, негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19. Така посвідка може відкрити українцям шлях для подорожей світом, фактично заблокованих пандемією COVID-19.