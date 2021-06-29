МОЗ: в Україні від COVID-19 вакцинували ще понад 17 тисяч людей

В Україні від COVID-19 за минулу добу вакцинували ще 17 065 людей, одну дозу отримали 7 591 людина, повністю імунізовані – 9 474 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом доби працювали 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення, 30 центрів вакцинації.

Станом на 28 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 751 726 людей.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплені 1 912 471 людина, з них отримали одну дозу – 1 912 469 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 589 362 людини.