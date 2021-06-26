У МОЗ повідомили про рекордну кількість щеплень від COVID-19 за добу

В Україні протягом останньої доби проти COVID-19 вакцинували 97 130 людей. Це рекордна кількість щеплень за добу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Першу дозу отримала 36 540 людей, повністю імунізовані – 60 590 людей.
Протягом дня працювали 623 мобільні бригади, 1 229 пунктів щеплення, 20 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 1 871 511 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 550 966. Загалом проведено 2 422 475 щеплень.
Станом на 25 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 742 181 людина.
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