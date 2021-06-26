Китай заперечує, що шантажував Україну вакцинами через заяву про уйгурів – AP

Китай різко заперечує, що вимагав в України відмовитися від підтримки заяви про необхідність розслідування порушення прав людини в Сіньцзяні, погрожуючи інакше не надавати вакцини від COVID-19. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ, яку цитує інформаційне агентство Associated Press 26 червня.

«Надання Китаєм вакцин та протиепідемічних матеріалів іншим країнам не має на меті отримувати вигоду від цихкраїн, жодні геополітичні цілі та політичні умови не залучені», – йдеться в заяві агентства.

До початку травня 2021 року тодішній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна отримала близько 1,2 мільйона доз вакцини CoronaVac від китайського Sinovac Biotech. Цей показник був значно нижче раніше запланованих 1,9 мільйона. У травні Степанова на посаді замінив його заступник Віктор Ляшко.

AP, яке раніше з посиланням на західних дипломатів, повідомило про нібито ультиматум Пекіну Києву, наводив раніше позицію китайського МЗС. Тоді відомство заявляло, що не має інформації про труднощі України з імпортом вакцин із Китаю.

AP повідомляє, що заява міністерства «прямо не стосується жодного конкретного звинувачення».

Радіо Свобода наразі не вдалося отримати позицію Міністерства закордонних справ щодо цієї ситуації.

Агентство Associated Press 26 червня повідомили, що Китай погрожував Україні зупинкою поставок вакцини від COVID-19, якщо Київ не відмовиться від заклику до ретельнішого розслідування ситуації з правами людини у китайському регіоні Сіньцзян.

AP заявило з посиланням на дипломатів з двох західних країн, що у четвер Україна відкликала свій підпис під заявою, яку Канада представила у Раді з прав людини у Женеві 22 червня. Тоді Київ підтримав цю заяву.