У Гонконзі вийшов останній тираж продемократичної газети Apple Daily

У Гонконзі вийшов останній тираж найбільшої продемократичної газети Apple Daily, яка підтримувала продемократичні протести і критикувала політику Пекіна. Газета проіснувала 26 років і оголосила про закриття через тиск китайської влади.

Жителі Гонконгу вишикувалися в довгі черги до кіосків, щоб купити останній випуск.

У середині червня 2021 року в офісах видання пройшли масові обшуки. Видання звинуватили в порушенні закону про національну безпеку. Після обшуку поліція затримала головного редактора і п’ятьох співробітників видання за підозрою у «змові з іноземною державою з метою створення загрози національній безпеці». Активи компаній, пов’язаних із газетою, на суму в кілька мільйонів доларів заблокували за рішенням суду.

Власник газети, медіамагнат і мільярдер Джиммі Лай наразі відбуває ув’язнення за кількома вироками, в тому числі – за участь у продемократичних протестах 2019 року. Йому висунуті й інші звинувачення згідно з законом про національну безпеку, в тому числі – змову з іноземною країною.

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Понад 100 людей були заарештовані через закон про національну безпеку, який спрямований проти спроб відділитися від Китаю, оскаржити чинну владу, тероризм та змови з іноземними службами, та передбачає довічне ув’язнення як найсуворішу санкцію.

Колишня британська колонія Гонконг є частиною Китаю, але керується нею за принципом «одна країна, дві системи», тобто місто має власну правову систему та права, включно зі свободою слова та свободою преси.

Багато громадян у Гонконгу, а також правозахисні організації та західні демократії звинувачують Пекін у знищенні цих свобод і автономії в останні роки, особливо після масових антиурядових акцій протесту в Гонконзі в 2019 році, під час яких було заарештовано тисячі людей.

У червні 2020 року Пекін запровадив для Гонконгу закон про національну безпеку, в результаті чого найпомітніші продемократичні політики і активісти опинилися або в тюрмах, або у вигнанні.